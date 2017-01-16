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Президент Азербайджана встретился с глобальным управляющим партнером компании McKinsey 16.01.2017 20:40

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с глобальным управляющим партнером компании McKinsey Домиником Бартоном.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Доминик Бартон с удовлетворением вспомнил визит в Баку, высоко оценил увиденные им процессы развития в Азербайджане, реформы, проводимые в сфере экономики.

В ходе беседы было подчеркнуто, что недавно в Баку стал функционировать офис компании McKinsey, эта компания уже приняла участие почти в 20 проектах, в том числе в подготовке стратегической дорожной карты по национальной экономике и ее основным секторам.

На встрече была выражена уверенность в том, что связи между Азербайджаном и компанией McKinsey будут развиваться и впредь, проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

President.az

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