Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальной стипендии юным талантам и занесении их имен в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О государственной заботе о молодых талантах в Азербайджане» от 22 июня 1996 года номер 464 постановляю:

Вписать в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки, и присудить им специальную ежемесячную стипендию:

Алиевой Зеррин Тахир гызы - учащейся Центральной школы искусств имени Кара Караева

Ибрагимова Мурада Айдын оглу - учащегося Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 12 имени Тофика Кулиева города Баку

Гаджиева Махира Ягуб оглу - учащегося Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку

Мамедова Эльчина Нариман оглу - учащегося Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку».

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