Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении дополнительных мер, направленных на ускорение социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Нахчыванская Автономная Республика, обладающая богатой историей и многовековыми традициями государственности, пройдя очень сложный, но вместе с тем яркий путь развития, заняла особое место в социально-экономической и общественно-политической жизни Азербайджана, всегда играла важную роль в развитии нашей страны.

В автономной республике, и сегодня динамично развивающейся в результате успешного исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, были реализованы крупномасштабные проекты в различных сферах инфраструктуры, сданы в эксплуатацию электростанции, проложены новые дороги, созданы современные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, построены спортивные комплексы, объекты образования, здравоохранения, культуры и туризма, в результате чего открыты тысячи рабочих мест.

В городах и районных центрах, отдельных населенных пунктах была проделана основательная работа по благоустройству и созиданию, разбиты скверы и парки отдыха, возведены строения в современном стиле, здания с элементами национальной архитектуры, реставрированы историко-архитектурные памятники.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения продолжения работ по благоустройству и созиданию в Нахчыванской Автономной Республике, а также осуществления мер, намеченных в «Государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», постановляю:

1. В целях дальнейшего ускорения социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики 5,0 (пять) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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