10 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию под руководством государственного секретаря по вопросам развития и франкофонии Министерства иностранных дел и Международного развития Франции Жан-Мари Ле Гуэна.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией по различным сферам, в том числе в политической, экономической, энергетической, культурной, образовательной и других областях, подчеркнута важность расширения связей межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений в гуманитарной и образовательной сферах, выражена уверенность в том, что начало функционирования Французско-азербайджанского университета в Баку внесет вклад в укрепление сотрудничества между двумя государствами в данной области.

Также на встрече была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, обсуждены перспективы взаимных связей.

Р.Д., И.А.