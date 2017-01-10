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Xроника

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Президента Ирана - ФОТО 10.01.2017 15:40

10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, посетив посольство Исламской Республики Иран в нашей стране, выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Президента Исламской Республики Иран Хашеми Рафсанджани.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Глава государства оставил запись в памятной книге в связи с кончиной бывшего Президента Исламской Республики Иран Хашеми Рафсанджани.

Президент Ильхам Алиев дал интервью корреспонденту Бакинского представительства Телерадиоорганизации Ирана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

«От имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования всему братскому народу Ирана в связи с кончиной бывшего Президента Исламской Республики Иран аятоллы Хашеми Рафсанджани. Да упокоит Аллах его душу.

Господин Хашеми Рафсанджани сыграл очень важную роль в развитии Исламской Республики Иран, проделал большую работу, оставил неизгладимый след. Народ Ирана также высоко оценивал его заслуги.

Активную роль аятолла Хашеми Рафсанджани сыграл и в развитии ирано-азербайджанских связей, он был большим сторонником развития этих связей. Его связывали тесные дружеские узы с моим отцом, Президентом Гейдаром Алиевым. Они – Президент Гейдар Алиев и Президент Хашеми Рафсанджани вместе заложили основу ирано-азербайджанских связей. Они заложили здоровую основу для того, чтобы эти связи развивались в условиях дружбы и братства.

Я помню встречи господина Хашеми Рафсанджани с Президентом Гейдаром Алиевым во время его визита в Азербайджан. Я присутствовал на некоторых из этих встреч, лично убедился в том, что они действительно с огромным уважением относились друг к другу. Став Президентом, я в ходе одного из визитов в Иран встретился с господином Хашеми Рафсанджани в Тегеране, и эта встреча также произвела на меня прекрасное впечатление.

Он был действительно выдающимся государственным деятелем, мудрым политиком. Он был человеком, очень привязанным к своему народу и многое сделал для развития ирано-азербайджанских связей. Думаю, что он тоже был рад тому, что сегодня эти связи находятся на самом высоком уровне.

Я и впредь буду стараться вместе с моим уважаемым коллегой господином Роухани развивать ирано-азербайджанские дружественные и братские связи.

Аллах рехмет элясин».

President.az

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