Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники.

2016 год уходит в историю. 2016 год был одним из самых тяжелых для экономики страны. Экономика Азербайджана является частью мировой экономики. А в мире в 2016 году продолжался экономический кризис. Кроме того, в результате падения в три-четыре раза цен на нефть на мировых рынках, наши доходы резко сократились. В такой ситуации мы могли найти путь выхода из нее лишь проводя серьезные реформы и добились этого.

Экономике Азербайджана удалось сохранить устойчивость, была обеспечена экономическая стабильность, проведенные в этом году серьезные и всесторонние экономические реформы открывают прекрасные горизонты, перспективы для нашего дальнейшего развития. Должен также отметить, что, несмотря на все трудности, ненефтяная промышленность нашей страны выросла в этом году на 5 процентов, а сельское хозяйство – более чем на 2 процента. В нынешнем году нам удалось сохранить валютные резервы. Это тоже очень важно, так как наш экономический потенциал, финансовые ресурсы определяют как нашу экономическую, так и политическую независимость.

В 2016 году были перевыполнены все социальные программы. Для улучшения условий жизни переселенцев были заложены новые поселки, городки. Денежные доходы населения – несмотря на то, что 2016 год был кризисным, – увеличились на 7 процентов, а средняя заработная плата – на 9 процентов.

Словом, несмотря на все трудности Азербайджан уверенно развивался и в 2016 году. Хочу еще раз отметить, что принятые в этом году решения, в частности, шаги, направленные на диверсификацию экономики страны, дадут результаты. Одновременно мы предприняли очень важные шаги по диверсификации экспорта, так как в результате сокращения нефтяных доходов наши валютные поступления уменьшились, и мы можем восполнить этот пробел развитием ненефтяного экспорта.

В 2016 году еще более упрочились наши международные позиции. Увеличилось число наших друзей, а наши недоброжелатели, силы, периодически проводящие против нас кампании, уходят с политической арены. Азербайджан смог добиться больших успехов в международных организациях. В частности, в рамках Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения были приняты очень важные документы, связанные с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта является основным приоритетом нашей внешней политики. Могу сказать, что в течение года наши политические и дипломатические позиции еще более укрепились. Ни одна страна не признает и не признает надуманного образования «Нагорный Карабах». Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Иного пути нет. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. Как президенты стран-сопредседателей, занимающихся этим вопросом, так и руководители ОБСЕ и других структур уже неоднократно выступали с заявлениями о неприемлемости статус-кво.

2016 год останется в истории как год нашей славной военной победы. Впервые с 1994 года Азербайджан освободил от захватчиков часть оккупированных земель Азербайджана. В апреле наша армия пресекла армянскую вооруженную провокацию, нанесла сокрушительные удары по врагу и освободила часть оккупированных земель. От оккупантов были освобождены тысячи гектаров земель в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах. В настоящее время Азербайджанская армия полностью контролирует десятки тысяч гектаров земель.

У нас были и шехиды. Да упокоит Аллах души шехидов. Азербайджанский народ, азербайджанские солдаты и офицеры проявили подлинный героизм. Сегодня наш флаг развевается на освобожденных от оккупации землях Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов. Находясь на освобожденных землях, я еще раз сказал под флагом Азербайджана, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство никогда не позволят создать на своей земле второе армянское государство. Апрельские бои – наша славная история. Апрельские бои – наша историческая победа. Эта победа приближает урегулирование конфликта.

В 2016 году мы также добились большой спортивной победы. На Олимпийских играх в Рио наши спортсмены одержали историческую победу. Завоевав 18 медалей, Азербайджан еще раз доказал, что является спортивной державой, а азербайджанские спортсмены входят в число сильнейших. По числу медалей Азербайджан был удостоен 14-го места в мировом масштабе среди 200 стран. Азербайджан занимает 7-е место среди европейских стран, 2-е – на постсоветском пространстве и 1-е - в мусульманском мире. Это – наша большая спортивная победа, которая также демонстрирует силу нашего народа, государства.

В этом году мы отметили 25-летие независимости. В этом праздничном году наши военнослужащие, спортсмены подарили нам радость победы.

Важные шаги в 2016 году были предприняты в области энергетической безопасности. Успешно реализуется проект «Южный газовый коридор». В начале этого года по инициативе нашей страны в Баку уже во второй раз был проведен Консультативный совет «Южного газового коридора», и в итоговой декларации все страны-участницы и международные организации вновь подчеркнули лидирующую роль Азербайджана. «Южный газовый коридор» является глобальным, международным энергетическим проектом, реализуемым по инициативе и при большой финансовой поддержке Азербайджана. Это – исторический проект. После реализации проекта, завершения всех работ Азербайджан получит огромную прибыль. Таким образом, все работы по программе были проведены в этом году на высоком уровне, и уверен, что этот гигантский транснациональный проект будет введен в строй своевременно.

Одновременно в этом году был определен объем газа, который будет добываться на наших новых газовых месторождениях, и, таким образом, в числе проектов, которые станут источником для «Южного газового коридора», наряду с проектом «Шахдениз», будет и газовое месторождение «Абшерон».

Считаю, что в этом году мы предприняли исторические шаги в области транспортной безопасности. Как вам известно, уже завершается продолжавшаяся много лет реализация транспортного коридора Восток-Запад, Азербайджан предпринял очень важные шаги, направленные на ввод в действие транспортного коридора Север-Юг. Можно сказать, что работы, которые приходились на долю азербайджанской стороны в связи с транспортными коридорами Восток-Запад и Север-Юг, уже проделаны. Мы за короткий срок завершили все работы, и, таким образом, приложив в будущем дополнительные усилия, постараемся, чтобы эти две важные магистрали поскорее были введены в строй.

В 2016 году в Азербайджане состоялся референдум. Он был проведен свободной и прозрачно. Все exit-poll подтвердили официальные результаты референдума. Международные наблюдатели также отметили, что референдум был проведен в свободной, прозрачной обстановке, никаких нарушений не было, и воля азербайджанского народа нашла отражение в результатах референдума. Результаты референдума – большая поддержка нашей политики со стороны народа. Хочу еще раз выразить признательность азербайджанскому народу за эту поддержку, это доверие. Хочу вновь заверить азербайджанский народ в том, что приложу все усилия для дальнейшей достойной защиты интересов нашего государства и народа.

2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма». В этом году в нашей стране состоялись очень представительные международные мероприятия. Азербайджан еще раз доказал миру, что представители различных религий, национальностей, этнических групп могут спокойно и достойно жить в одной стране, под одним небом. Азербайджан является страной, играющей исключительную роль в пропаганде идей мультикультурализма в мире.

Дорогие соотечественники, сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Сердечно приветствую азербайджанцев всего мира, передаю им самые добрые пожелания. Они знают и должны знать, что за ними стоит крепкое, сильное Азербайджанское государство.

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю вам здоровья, счастья.

С праздником»!

1news.az