В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления

На имя Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в адрес главы государства поступили следующие поздравления:

От директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и меня лично примите самые теплые поздравления с 55-летием.

В благородном труде, направленном на процветание народа Азербайджана, Вы применяете весь свой богатый опыт политической деятельности, глубокие знания и мудрость руководителя.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших успехов в работе на высшем государственном посту, доброго здоровья, творческого вдохновения, бодрости и благополучия, теплоты и внимания друзей, любви дорогих и близких Вам людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за постоянное внимание и поддержку, которые Вы оказываете развитию взаимодействия между спецслужбами наших стран в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов России и Азербайджана, сохранения мира и стабильности на пространстве СНГ».

От ректора Московского государственного института международных отношений, академика Российской академии наук Анатолия Торкунова

«Дорогой Ильхам Гейдарович.

Я искренне от себя лично, от всех Ваших товарищей-мгимовцев поздравляю Вас с юбилеем.

55 – это тот возраст, когда уже многое сделано, когда понятно, что удалось, но при этом остается еще много времени и сил для новых успехов.

Вы, поистине уникальный руководитель – как для Азербайджана, так и в ряду других мировых лидеров. Вам удалось развить начинания прошлых поколений, на фундаменте светского многонационального государства построить современное общество, развитую экономику, что объективно привело Азербайджан в число наиболее заметных государств евразийского пространства.

Ваша преданность Родине, профессионализм неизменно сочетаются с личными качествами, достойными подражания, а зачастую восхищения. Хорошо знаю Вашу семью, детей, которые, как мне кажется, восприняли Ваши лучшие качества, сохраняют легендарные традиции старшего поколения Алиевых.

Как ректор МГИМО неизменно выражаю Вам благодарность за поддержку наших инициатив, в частности всемирных форумов мгимовцев.

Был искренне рад нашей встрече осенью этого года в Баку, и уверен, что планы, которые мы наметили, будут успешно реализованы.

Еще раз примите мои пожелания здоровья Вам, Вашим близким, благополучия и спокойствия братскому Азербайджану».

От Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили

«Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и успехов.

Мы высоко ценим связи между Грузией и Азербайджанской Республикой, опирающиеся на дружбу, солидарность и взаимное уважение. Этим связи продолжают вносить вклад в мир, стабильность и экономическое благосостояние в регионе.

Верю, что наши тесные связи, взаимное сотрудничество, общие цели будут продолжать развиваться.

Еще раз выражаю Вам глубокое почтение и желаю успехов во всех Ваших делах».

От президента, председателя правления Публичного акционерного общества «Сбербанк» Германа Грефа

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения. Ваш многолетний неустанный труд во имя процветания Азербайджанской Республики заслуживает самого глубокого уважения.

Многочисленные достижения в социально-экономической и политической сфере являются результатом успешно проводимой Вами целенаправленной и дальновидной политики. В наше непростое время политических и экономических потрясений Ваш конструктивный подход к решению самых сложных задач приобретает особое значение для международного сообщества.

Убежден, что Ваша сильная воля, стратегическое видение и политический опыт станут залогом многих побед и свершений, послужат дальнейшему динамичному развитию Азербайджанской Республики. Пусть мудрость и умение принимать судьбоносные решения всегда будут Вашими лучшими советниками на пути преодоления любых трудностей, а оптимизм и жизненная энергия помогают в этом.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, долголетия, успехов во всех Ваших начинаниях, неизменной поддержки верных друзей и соратников, а также счастья и благополучия Вашим близким».

От специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Этот день давно уже стал не просто домашним праздником Вашей семьи. Его отмечают не только в Азербайджане, но и во многих странах мира, где живут и работают Ваши соотечественники. Его отмечают и в России, где Вас знают как друга нашей страны и выдающегося государственного деятеля, где жива память о Вашем отце Гейдаре Алиевиче Алиеве – великом политике, который уберег Азербайджан в пору исторических испытаний.

За годы Вашего президентства Азербайджан открылся для всего мира как динамично развивающаяся страна с богатой историей и многовековыми традициями. Ваши заслуги в социально-экономическом развитии страны бесспорны, Ваша мудрость и многообразные таланты достойны восхищения.

Доброго здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить Вас также с наступающим Новым годом, который, я уверен, принесет новые успехи азербайджанскому народу».

От губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Санкт-Петербурга, жителей северной столицы и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

Посвятив себя служению родной стране, Вы неизменно помните о добрых друзьях и партнера, дорожите сложившимися отношениями. В Санкт-Петербурге это особенно ценят. Благодаря Вашему вниманию и усилиям наше сотрудничество уверенно развивается и становится все более содержательным и масштабным. Надеюсь, что новый импульс ему придаст создание созданная Комиссия по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Правительством Санкт-Петербурга и Азербайджанской Республикой.

Уверен, Ваша энергия, мудрость, активная жизненная позиция и впредь будут способствовать дальнейшему процветанию азербайджанского народа, укреплению культурных и деловых связей между Санкт-Петербургом и Азербайджаном.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо Азербайджанской Республики».

President.az