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Утверждено соглашение по финансированию между Азербайджаном и Еврокомиссией 31.12.2016 14:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о финансировании между республикой и Европейской комиссией.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в документе говорится:

«Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Утвердить «Соглашение о финансировании» между Азербайджанской Республикой и Европейской комиссией по Программе регионального развития Азербайджана в рамках Инструмента Европейского Соседства.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики принять меры по реализации положений Соглашения, указанного в 1-й части данного Указа.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики уведомить Европейскую комиссию о выполнении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу указанного Соглашения».

Талыб Бархудаев, И.А.

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