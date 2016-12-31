Утверждено соглашение по финансированию между Азербайджаном и Еврокомиссией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Соглашения о финансировании между республикой и Европейской комиссией.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в документе говорится:
«Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Утвердить «Соглашение о финансировании» между Азербайджанской Республикой и Европейской комиссией по Программе регионального развития Азербайджана в рамках Инструмента Европейского Соседства.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики принять меры по реализации положений Соглашения, указанного в 1-й части данного Указа.
3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики уведомить Европейскую комиссию о выполнении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу указанного Соглашения».
Талыб Бархудаев, И.А.