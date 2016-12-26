Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, поздравления направили депутат Национальной Ассамблеи Франции, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жана-Франсуа Мансель, председатель Демократической партии социалистов Монтенегро Мило Джуканович, председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтяная компания РуссНефть Михаил Гуцериев, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член Ассоциации юристов России Александр Брод, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко.

Р.Д.