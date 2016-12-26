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Xроника

Мехрибан Алиева посетила детский сад-ясли в поселке Бина - ФОТО 26.12.2016 19:31

26 декабря первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новых яслях-детском саду номер 343 в поселке Бина Хазарского района.

Строительство здания яслей-детского сада началось в 2015 году в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Развитие дошкольных учебных заведений». Строительные работы были полностью завершены в августе этого года.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева разрезала ленту в знак открытия яслей-детского сада, ознакомилась с условиями, созданными в учреждении дошкольного образования.

Первая леди Азербайджана была проинформирована о работе, проделанной в яслях-детском саду. Было сообщено, что в этой части поселка с большой плотностью застройки раньше не было детского сада. Двухэтажные ясли-детский сад рассчитаны на 140 мест, здесь действуют 7 групп. Учреждение построено по вкусу детей, оснащено инвентарем, необходимым для их удобства, отдыха и получения начальных знаний.

Президент Фонда Гейдара Алиева встретилась с маленькими воспитанниками яслей-детского сада, побеседовала с ними, сфотографировалась на память.

Здесь для разновозрастных групп созданы комнаты для занятий и спальни, спортивный и музыкальный залы, столовая. В яслях-детском саду созданы все условия для обучения и воспитания детей, а также выявления их способностей и талантов.

С учетом интересов детей в садике есть радующий глаз двор, специальные уголки отдыха. Детский сад оснащен современными системами противопожарной охраны и видеонаблюдения.

Напомним, что в феврале 2014 года в ходе презентации программы развития дошкольных учебных заведений под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой были обнародованы результаты проведенного Фондом мониторинга существующего положения в учреждениях дошкольного образования. Было сообщено, что на начальном этапе этот мониторинг охватил столицу, в будущем он будет проведен по всей стране, выявлена потребность в строительстве новых детских садов. строительство в поселке Бина яслей-детского сада является одним из шагов в этом направлении.

Ознакомившись с яслями-детским садом, Мехрибан Алиева пожелала успехов работе учреждения.

АЗЕРТАДЖ

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