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Xроника

Французский депутат и глава Демократической партии социалистов Монтенегро поздравили Ильхама Алиева с днем рождения 26.12.2016 17:24

Депутат Национальной ассамблеи Франции, глава Ассоциации дружбы с Азербайджаном Жан Франсуа Мансель поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«Просим Вас принять мои искренние поздравления от имени Ассоциации друзей Азербайджана и лично от моего имени в связи с днем Вашего рождения», - говорится в телеграмме, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Желаем Вам и в дальнейшем устойчивой и плодотворной деятельности во имя Азербайджана и дружественных отношений с нашей страной. Ваше превосходительство, можете быть уверены в моем самом глубоком уважении к Вам и питаемых мною очень ценных дружеских отношений», - подытоживает Ж.Ф.Мансель.

В свою очередь председатель Демократической партии социалистов Монтенегро Мило Джуканович также поздравил Ильхама Алиева с днем рождения.

«От имени руководства Демократической партии социалистов Монтенегро и от своего имени от всей души поздравляю Вас  с 55-летним юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в исполнении ответственных президентских обязанностей во имя благополучия дружественного азербайджанского народа и Вашей страны», - говорится в телеграмме.

Он выразил признательность главе государства за сотрудничество и прочные двусторонние связи, созданные между Азербайджаном и Монтенегро.

Ялчин Алиев, Ф.Б.

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