На имя Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления с днем рождения

Губернатор Волгоградской области России Андрей Бочаров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«От души желаю Вам продолжения плодотворной деятельности во главе Азербайджанской Республики. Мы высоко ценим Ваши инициативы по укреплению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между жителями Волгоградской области и районов Азербайджанской Республики. У наших взаимоотношений многолетняя история и большие перспективы», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

А гендиректор российского информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов в своем послании пожелал Ильхаму Алиеву оптимизма, процветания и успехов в деятельности.

«Пусть Вас окружают в жизни только друзья и единомышленники, и удача всегда пребывает с Вами. Желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений, большого счастья», - говорится в послании С.Михайлова.

Поздравительная телеграмма поступила также от президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова.

«На высшем посту Президента Азербайджанской Республики вы действительно завоевали глубокое доверие и любовь людей. Азербайджан, нацелившись под Вашим руководством в будущее, уверенно развивается, укрепляет солидарность между народами, играет активную роль в решении важных вопросов, стоящих на региональной и международной повестке. Вы являетесь олицетворением достоинства и благородства азербайджанского народа и гарантом стабильности, перспективного развития и благополучия в Вашей стране», - подчеркнул А.Усманов, пожелав главе государства крепкого здоровья, счастья и процветания.

Свое поздравление направил также директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, глава неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут.

«В этот счастливый для Вас день хотел бы еще раз выразить Вам – талантливому, прагматичному и опытному лидеру азербайджанского государства – свое чувство искреннего уважения и почтения. Благодаря Вашей последовательной, выверенной созидательной политике Азербайджанская Республика превратилась в истинного регионального лидера и заняла достойное место как на постсоветском пространстве, так и в мировом сообществе. Азербайджан – островок стабильности и процветания, где мирно сосуществуют представители всех конфессий. Именно благодаря Вашей прагматичной и мудрой политической деятельности азербайджанское государство проводит политику толерантности и мультикультурализма, являющихся образом жизни общества. У Азербайджана есть присущая ему модель мультикультурализма, являющаяся альтернативой национализму, шовинизму, фашизму и терроризму», - заявляет А.Гут.

Он отметил, что израильский народ высоко оценивает внимательное и доброе отношение народа и Президента Азербайджана ко всем проживающим в республике общинам, включая еврейскую.

«За оказываемое Вами уважение к светскому государству, мультикультурализму и толерантности, ко всем живущим в Азербайджане конфессиям и народам Вы завоевали уважение израильской общественности и большей части еврейской общины в других странах мира», - подчеркнул А.Гут.

Он пожелал главе государства и его семье крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов в государственной деятельности, а азербайджанскому народу – мира и прогресса.

Ялчин Алиев, Ф.Б.