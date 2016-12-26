USD1.7622
EUR1.8438
RUB0.0289
Brent55.16
WTI53.02
Золото1 133.30
S&P 500 Index2 263.79
Nikkei 22519 416.57
Xроника

На имя Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления с днем рождения 26.12.2016 15:07

Губернатор Волгоградской области России Андрей Бочаров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«От души желаю Вам продолжения плодотворной деятельности во главе Азербайджанской Республики. Мы высоко ценим Ваши инициативы по укреплению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между жителями Волгоградской области и районов Азербайджанской Республики. У наших взаимоотношений многолетняя история и большие перспективы», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

А гендиректор российского информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов в своем послании пожелал Ильхаму Алиеву оптимизма, процветания и успехов в деятельности.

«Пусть Вас окружают в жизни только друзья и единомышленники, и удача всегда пребывает с Вами. Желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений, большого счастья», - говорится в послании С.Михайлова.

Поздравительная телеграмма поступила также от президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова.

«На высшем посту Президента Азербайджанской Республики вы действительно завоевали глубокое доверие и любовь людей. Азербайджан, нацелившись под Вашим руководством в будущее, уверенно развивается, укрепляет солидарность между народами, играет активную роль в решении важных вопросов, стоящих на региональной и международной повестке. Вы являетесь олицетворением достоинства и благородства азербайджанского народа и гарантом стабильности, перспективного развития и благополучия в Вашей стране», - подчеркнул А.Усманов, пожелав главе государства крепкого здоровья, счастья и процветания.

Свое поздравление направил также директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, глава неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут.

«В этот счастливый для Вас день хотел бы еще раз выразить Вам – талантливому, прагматичному и опытному лидеру азербайджанского государства – свое чувство искреннего уважения и почтения. Благодаря Вашей последовательной, выверенной созидательной политике Азербайджанская Республика превратилась в истинного регионального лидера и заняла достойное место как на постсоветском пространстве, так и в мировом сообществе. Азербайджан – островок стабильности и процветания, где мирно сосуществуют представители всех конфессий. Именно благодаря Вашей прагматичной и мудрой политической деятельности азербайджанское государство проводит политику толерантности и мультикультурализма, являющихся образом жизни общества. У Азербайджана есть присущая ему модель мультикультурализма, являющаяся альтернативой национализму, шовинизму, фашизму и терроризму», - заявляет А.Гут.

Он отметил, что израильский народ высоко оценивает внимательное и доброе отношение народа и Президента Азербайджана ко всем проживающим в республике общинам, включая еврейскую.

«За оказываемое Вами уважение к светскому государству, мультикультурализму и толерантности, ко всем живущим в Азербайджане конфессиям и народам Вы завоевали уважение израильской общественности и большей части еврейской общины в других странах мира», - подчеркнул А.Гут.

Он пожелал главе государства и его семье крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов в государственной деятельности, а азербайджанскому народу – мира и прогресса.

Ялчин Алиев, Ф.Б.

264количество просмотров
В Масазыре сдано в эксплуатацию жилое здание для выпускников детдомов - ФОТО
Французский депутат и глава Демократической партии социалистов Монтенегро поздравили Ильхама Алиева с днем рождения
Опубликована стратегическая дорожная карта по развитию жилищного обеспечения по приемлемой цене в Азербайджане

Указом Президента Азербайджана от 6 декабря текущего года в Азербайджане утверждена
На имя Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления с днем рождения
Президент Азербайджана принял главу Республики Дагестан РФ - ФОТО
Президент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил в понедельник орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой.
Президент Азербайджана ознакомился с проделанной работой в Baku White City
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕООперация в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа МайклаВозможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕОТурецкие СМИ распространили новые видеокадры момента убийства Ровшана Ленкоранского - ФОТО - ВИДЕОПрезидент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой - ФОТОШестилетней девочке оторвало палец на эскалаторе в торговом центре MetroparkЛужков рассказал о самочувствии - ОБНОВЛЕНОПоследнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕОКриминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 декабря18:56 В Масазыре сдано в эксплуатацию жилое здание для выпускников детдомов - ФОТО18:44 Актер Мурат Йылдырым женился на марокканской королеве красоты, сосватанной Эрдоганом – ФОТО – ВИДЕО18:36 Мужчина в маске с флагом ИГИЛ в руке свободно пересекает границу Германии – ВИДЕО18:23 Появилось видео подъема фрагмента разбившегося Ту-154 - ВИДЕО18:20 Обама рассказал, чем займется после инаугурации Трампа18:12 «Габала» сыграет с клубами Албании, Румынии и Македонии17:56 Обеспечение населения Азербайджана доступным жильем потребует инвестиций в размере 900 млн манатов17:42 Криминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»17:34 В Уганде перевернулось судно с футбольной командой на борту17:30 Более 50 футболистов пройдут селекционные сборы в АЗАЛ17:24 Французский депутат и глава Демократической партии социалистов Монтенегро поздравили Ильхама Алиева с днем рождения17:16 Курс маната к доллару на вторник, 27 декабря17:10 Элтон Джон, Мадонна и другие звезды скорбят в связи со смертью Джорджа Майкла – ФОТО – ВИДЕО17:06 Астан Шахвердиев: «Мой племянник соврал насчет того, что я был подвыпивший»17:00 Опубликована стратегическая дорожная карта по развитию жилищного обеспечения по приемлемой цене в Азербайджане