Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года утверждена Стратегическая дорожная карта по развитию профессионального образования и обучения.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в утвержденной дорожной карте проведен анализ нынешней ситуации в сфере профобразования в республике, рассмотрены глобальные тренды в данной области. Также карта отражает стратегическое видение на профобразование в стране на три периода: до 202 года, до 2025 года и после 2025 года.

Документ также определяет стратегические цели, которые охватывают такие вопросы, как интеграцию работодателей в систему профобразования, создание мощной системы финансирования, базирующейся на полученных результатах, создание целевых программ профессионального развития, разработка специфических программ для отдельных отраслей, а также применение средств, способствующих достижению целей, поставленных в области профобразования.

Дорожная карта рассматривает механизмы финансирования, исполнения, мониторинга и оценки реализации, а также включает план мероприятий в данной сфере до 202 года.

Талыб Бархудаев