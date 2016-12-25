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Xроника

Всемирно известный ученый Лютфи Заде поздравил Ильхама Алиева с днем рождения 25.12.2016 19:26

Всемирно известный ученый, профессор Калифорнийского университета Лютфи Заде поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Дорогой Президент Ильхам Алиев.

Хотел бы передать Вам самые теплые поздравления по случаю дня Вашего рождения. Вы с большим знанием и политическим мастерством руководили и руководите в настоящее время Азербайджаном на благо азербайджанского народа. Особенно достойно внимания проведение при Вашей поддержке песенного конкурса «Евровидение», первых Европейских игр и других международных мероприятий. В период, когда на планете происходят противостояния, Азербайджан живет в мире и прогрессе. Это очень важное достижение.

Хотел бы передать Вам и Вашей семье новогодние поздравления и наилучшие пожелания.

Азербайджан и азербайджанский народ – всегда в моем сердце. Я очень доволен Вашими инициативами и проводимой Вами работой для превращения Азербайджана в страну, где питают глубокое уважение к культуре, науке, искусству и литературе. Азербайджан очень счастлив, что у него такой лидер, как Вы.

С глубочайшим уважением, почтением и добрыми пожеланиями.

Лютфи Заде

профессор Калифорнийского Университета,

директор Центра Bеrkli Sоft Cоmputing».

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