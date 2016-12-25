Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравительные послания направили глава правительства Чеченской Республики России Руслан Эдельгериев, бывший ректор Московского государственного института международных отношений Николай Лебедев, бывший член Палаты представителей Австралии Люк Симпкинс, бывший омбудсман Молдовы Аурелия Григориу.

В поздравлениях отмечаются успехи Азербайджана под руководством президента И.Алиева, выражаются пожелания крепкого здоровья и успеха, как главе государства.

Талыб Бархудаев