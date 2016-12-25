Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета Ту-154.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в соболезновании говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко потрясен известием о крушении самолета Ту-154, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России».
President.az
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