Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением российского самолета Ту-154.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в соболезновании говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о крушении самолета Ту-154, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России».

President.az

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