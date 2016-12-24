24 декабря состоялась церемония закладки фундаментов здания школы и первого девятиэтажного жилого здания, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе – первом проекте Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о работах, которые будут проведены в жилом комплексе.

Президент Ильхам Алиев заложил фундаменты здания школы и первого девятиэтажного жилого здания, которые будут построены в Ясамальском жилом комплексе.

Затем глава государства выступил на церемонии.

President.az