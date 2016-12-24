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Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира с Днем солидарности 24.12.2016 21:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира, празднуемым 31 декабря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Уважаемые сограждане!

31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира ежегодно широко отмечается как символ духовного единства всех наших соотечественников. Накануне этого любимого праздника сердечно приветствую вас, желаю всем вам счастья и благополучия.

Азербайджанское государство, следующее заветам общенационального лидера Гейдара Алиева, внимательно относится к судьбе наших соотечественников, проживающих в других странах, придает особое значение защите их прав, вопросу сплочения вокруг идей национально-духовного единства. Заслуживает одобрения то, что наши соотечественники, проживающие в зарубежных странах, также укрепляют связи с Азербайджанской Республикой, демонстрируют любовь и преданность Родине. Состоявшийся в июне 2016 года в Баку IV Съезд азербайджанцев мира стал важным событием на пути дальнейшего укрепления единства между нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, расширения деятельности диаспорских организаций. Нет сомнения в том, что наши соотечественники будут настойчиво трудиться для выполнения поставленных съездом задач, приложат для этого все силы и умения.

С чувством гордости хочу отметить, что в октябре этого года исполнилось двадцать пять лет восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики. Созданный за минувший период экономический потенциал, достигнутые нами социальный прогресс и общественно-политическая стабильность позволяют снизить влияние все еще продолжающегося в мире глобального финансово-экономического кризиса, защитить нашу страну от рисков.

Проведенный 26 сентября этого года референдум, связанный с изменениями в Конституцию, еще раз наглядно показал уровень развития нашего общества. Граждане Азербайджана, продемонстрировав высокую политическую зрелость, проголосовали за эти изменения, открывающие новые возможности для укрепления нашего государства, защиты прав и свобод человека.

Верю, что совместная деятельность всех наших соотечественников, их непоколебимая преданность родной азербайджанской земле приумножат нашу силу, позволят в скором времени устранить единственную болезненную проблему, препятствующую нашему развитию, - военную агрессию Армении, восстановить территориальную целостность нашей страны. Во время событий, произошедших на фронте в апреле этого года в результате военной провокации со стороны Армении, Вооруженные Силы Азербайджана решительно пресекли коварные намерения врага и доказали, что в любой момент готовы освободить нашу землю от оккупации.

Справедливая позиция Азербайджана постепенно обретает все большую поддержку международной общественности. Вклад, вносимый нашей страной в поощрение межкультурного диалога и решение глобальных гуманитарных проблем, ее уважение к мультикультуральным ценностям и традиции толерантности пробудили глубокую симпатию к нашему народу во всем мире.

В настоящее время Азербайджанская Республика вступила в очень ответственный период своего развития. Мы поставили перед собой большие задачи, направленные на процветание нашей Родины, наращивание ее могущества и укрепление суверенитета. Для решения данных задач все наши соотечественники, в том числе проживающие за рубежом, должны тесно сплотиться, независимо от места проживания, решительно отстаивать наши национальные интересы, вести принципиальную борьбу с провокационными деяниями антиазербайджанских кругов.

Сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех делах».

President.az

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