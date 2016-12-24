Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, поздравления направили председатель Ассоциации нотариусов России, профессор Натиг Агамиров; вице-президент Российской академии художеств, Герой Социалистического труда, Народный художник СССР, Азербайджана и России Таир Салахов; генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов; глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров; президент Международной ассоциации детских фондов, писатель, академик Альберт Лиханов; президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева; губернатор Архангельской области Российской Федерации Игорь Орлов; руководитель Фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов; президент-председатель правления Публичного акционерного общества Банк ВТБ Андрей Костин; председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий; постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО Олжас Сулейменов; президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса, академик Российской Академии наук Мамед Алиев; президент Европейской конфедерации стрелкового спорта Владимир Лисин; директор Российского онкологического научного центра имени Н.Н.Блохина Министерства здравоохранения России, академик Российской Академии наук Михаил Давыдов.

President.az