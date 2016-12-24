24 декабря Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности на благо и во имя прогресса азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь.

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