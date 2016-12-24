24 декабря Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Дмитрий Медведев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов на высшем государственном посту и крепкого здоровья.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что двусторонние дружественные отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех областях.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев обсудили вопросы, связанные с нынешним состоянием и перспективами экономического сотрудничества.

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