Президент Франции Франсуа Олланд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Пользуясь этой приятной возможностью, с удовлетворением подчеркиваю значение наших углубляющихся и развивающихся двусторонних связей. Я также рад достигнутым нами прекрасным успехам. Примером тому является Французско-азербайджанский университет, открывшийся 15 сентября этого года в Баку при Вашей большой поддержке.

В заключение еще раз довожу до Вашего внимания, что Франция и лично я имеем обязательства в поиске устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта переговорным путем.

Господин Президент, прошу Вас принять заверения в высочайшем почтении».

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