24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности во имя благополучия азербайджанского народа и развития нашей страны, а также крепкого здоровья.

Глава нашего государства выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Президенты выразили уверенность в том, что дружеские отношения между нашими странами, основанные на стратегическом партнерстве, и впредь будут расширяться.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с различными направлениями дальнейшего развития двусторонних связей.

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