22 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании ВР Роберта Дадли.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече было подчеркнуто многолетнее успешное и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и ВР. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разработкой месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» после 2024 года.

Было отмечено, что иностранные компании заинтересованы в дальнейшей разработке данного месторождения. Успешная разработка месторождения в будущем создаст возможности для продолжения вложения иностранными компаниями многомиллиардных инвестиций, дополнительной добычи большого объема нефти, открытия многочисленных новых рабочих мест и в предстоящие годы.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с продвижением, достигнутым в деле создания «Южного газового коридора» и по проекту «Шахдениз-2», работой, осуществляемой компанией ВР на блоке «Шафаг-Асиман», в мелководной части Абшеронского полуострова, и перспективами участия ВР в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана.

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