Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«Примите мои самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения», - говорится в поздравительном послании, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Благодаря проводимой Вами мудрой и глубоко продуманной внутренней и внешней политике братский Азербайджан добивается весомых достижений во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит успешные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также на укрепление авторитета страны на международной арене», - подчеркнул глава Узбекистана.

Он отметил, что узбекский и азербайджанский народы тесно связывают многовековые, испытанные историей и временем отношения подлинной дружбы и уважения, общность и близость культуры, традиций и обычаев.

«Эти непреходящие ценности создают благоприятную и прочную основу для дальнейшего наращивания плодотворного взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном на основе принципов взаимопонимания и доверия, в интересах наших стран и народов, во имя укрепления региональной и международной безопасности и стабильности.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, семейного счастья и всяческих успехов, а братскому народу Азербайджана – мира и благополучия», - говорится в поздравительном послании Ш.Мирзиеева.

Ялчин Алиев, Э.Т.