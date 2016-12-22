Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Акихито с национальным праздником страны – Днем рождения императора.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Ваше величество,
Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Японии – постоянного мира и благосостояния».
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