Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Акихито с национальным праздником страны – Днем рождения императора.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Японии – постоянного мира и благосостояния».

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