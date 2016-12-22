Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, поздравления направили президент Таджикистана Эмомали Рахмон; президент Молдовы Николае Тимофти; губернатор Астраханской области РФ Александр Жилкин; генсек Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Сергеев; председатель азербайджано-египетской группы дружбы, депутат, бывший глава МИД, посол Мохаммед Аль-Ораби; сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрайберга; сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, директор Александрийской библиотеки Египта Исмаил Серагельди и члены правления; председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко; президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов; генсек Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов.
Р.Д., И.А.