Президент Украины Петр Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство,

Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Ваша высшая государственная деятельность, направленная на дальнейший успешный прогресс современного Азербайджана, стремительное развитие общества и укрепление авторитета страны на международной арене, завоевала широкое одобрение в Украине и мире.

Верю, что украинско-азербайджанское сотрудничество и в будущем будет плодотворно развиваться на основе принципов доверия и взаимопонимания, а наши совместные усилия окажут влияние на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

Уверен, что продолжение искреннего диалога в ходе Вашего ожидаемого визита в 2017 году в Украину придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству и эффективному партнерству между нашими странами.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых достижений в Вашей высшей государственной деятельности во имя прогресса дружественного азербайджанского народа».

President.az