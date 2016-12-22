Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с 55-летием.

Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Вы уделяете постоянное внимание развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, инфраструктуре и энергетике. Убежден, что наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональной кооперации и деловых связей в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

Тепло вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в конструктивной, доверительной атмосфере. Буду рад продолжить наше содержательное общение.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».

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