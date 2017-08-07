Как сообщает 1news.az со ссылкой на Independent.co.uk, Wiz Khalifa c клипом на саундтрек фильма «Форсаж-7» «See you again», посвященном погибшему в аварии голливудскому актеру Полу Уокеру, покинул первую строчку самых просматриваемых роликов в YouTube.

Новый лидер просмотров в YouTube - клип Луиса Фонси «Despacito», ставший самым популярным видео за всю историю – на данный момент количество просмотров клипа составляет более трех миллиардов (3 055 621 819), и их количество растет с каждой минутой.

Отметим, что трехмиллиардной отметки просмотров клип «Despacito» достиг за 8 месяцев со дня загрузки в YouTube.

Ф.В., Э.Т.