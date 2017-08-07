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Шоу-Бизнес

В семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО 07.08.2017 11:08

Скончался отец Шахина Закизаде - Гасан Закизаде, также боровшийся с раком, но не сумевший победить болезнь.

О смерти отца режиссера сообщил брат Ш.Закизаде, ведущий после его смерти страницу в социальной сети Instagram – как оказалось со смерти отца режиссера Гасана Закизаде прошло уже 40 дней.

«Моя главная цель сообщения этой новости в том, что люди, которые называют себя друзьями Шахина, после его смерти ни разу не появились в жизни его семьи», - пишет в Сети брат Ш.Закизаде.

Шахин Закизаде с отцом Гасаном Закизаде

Шахин Закизаде

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Скончался режиссер Шахин Закизаде

Ф.В., Э.Т.

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