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Шоу-Бизнес

Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали на родине актрисы в Украине 07.08.2017 05:46

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в украинском городе Черновцы, родном городе Кунис. Об этом сообщает местный портал 0372.ua.

В украинский город актеры прилетели частным самолетом из Будапешта, где участвуют в съемках фильма. Кунис и Катчер прогулялись по городу и фотографировались с его жителями.

Также отмечается, что актриса показал супругу дом, где жила в Черновцах. Кунис и Кутчер пробыли в городе несколько часов, после чего вновь вернулись в Будапешт.

Ранее сообщалось, что актеры купили пляжный дом за $10 млн в Санта-Барбаре.

Gazeta.ru

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