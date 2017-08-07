Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали в украинском городе Черновцы, родном городе Кунис. Об этом сообщает местный портал 0372.ua.

В украинский город актеры прилетели частным самолетом из Будапешта, где участвуют в съемках фильма. Кунис и Катчер прогулялись по городу и фотографировались с его жителями.

Также отмечается, что актриса показал супругу дом, где жила в Черновцах. Кунис и Кутчер пробыли в городе несколько часов, после чего вновь вернулись в Будапешт.

Ранее сообщалось, что актеры купили пляжный дом за $10 млн в Санта-Барбаре.

Gazeta.ru