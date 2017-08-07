Как сообщает 1news.az со ссылкой на Spletnik.ru, 50-летний Роман Абрамович и 36-летняя Даша Жукова больше не вместе - сегодня пара выпустила официальное заявление, в котором рассказала о своем расставании.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе.

Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период», - говорится в заявлении о расставании Романа Абрамовича и Даши Жуковой.

Отметим, что по информации Forbes на 2017 год собственный капитал Р.Абрамовича составляет 9,1 миллиарда USD.

Ф.В., Э.Т.