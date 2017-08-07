Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронили в понедельник, 7 августа, на Троекуровском кладбище в Москве.

Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013-м. Яковлев скончался 29 июня на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

Проводить артиста в последний путь собрался узкий круг его близких друзей и родственников, около 20 человек, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Могилу, куда захоронили белую урну с прахом певца, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами.

Олега Яковлева проводили долгими аплодисментами.

Ф.В., Э.Т.