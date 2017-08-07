На этой неделе на Первом российском канале будет дан старт показу международного музыкального фестиваля «Жара-2017», прошедшего с огромным успехом в столице Азербайджана с 27 по 30 июля.

Гала-концерт, открывший фестиваль «Жара-2017», зрители Первого российского канала увидят уже в эту пятницу, 11 августа, в 22:30 по бакинскому времени.

Напомним, что в гала-концерте приняли участие EMIN, Григорий Лепс, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Макс Барских, Монатик, Глюкоза, Ани Лорак, Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Азад Шабанов, Рауф Ахмедов и многие другие популярные артисты.

Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Ф.В., Э.Т.