Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, арестован актер Арас Булут Ийнемли, исполнивший роль Мерта в проекте «İçerde».

Турецкие СМИ отмечают, что актер был задержан во время отдыха в курортном городе Чешме - Арасу Булуту Ийнемли предъявлено обвинении в хранении наркотиков.

Однако, несмотря на многочисленные публикации об аресте и предъявленном обвинении, сам актер ограничился лишь комментарием «новость ложная», опубликованным Hurriyet.com.tr и совместным снимком с мамой и сестрой, сделанным на отдыхе в Чешме, который разместил в Instagram.

Ф.В., Э.Т.