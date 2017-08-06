Экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронят в понедельник, 7 августа, на Троекуровском кладбище Москвы, заявил исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов, сообщает РИА «Новости».
«Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — сказал Лукинов.
Ранее вдова экс-участника «Иванушек» рассказала о причинах задержки похорон артиста.
Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония». Он умер в ночь на четверг, 29 июня.