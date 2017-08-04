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Шоу-Бизнес

Свадьба года: Журнал «ОК!» опубликовал эксклюзивные кадры со свадьбы внука Аллы Пугачевой – ФОТО 04.08.2017 11:56

Никита Пресняков и Алена Краснова поженились ровно неделю назад, однако до сих пор в Сети можно было найти лишь снимки, сделанные гостями торжества – Ok-magazine.ru опубликовал эксклюзивные кадры со свадьбы внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

27 июля музыкант Никита Пресняков женился на своей возлюбленной Алене Красновой - пышное торжество прошло в поселке Жаворонки Одинцовского района, в роскошной усадьбе Zavoronki Event Hall.

Молодые решили полностью контролировать подготовку к торжеству. Для того чтобы самый лучший день их семейной жизни прошел безукоризненно и надолго запомнился гостям, Никита и Алена на протяжении трех месяцев тщательно прорабатывали концепцию свадьбы и составляли список гостей.

Результат превзошел все ожидания. Особый восторг у присутствовавших вызвал свадебный танец молодоженов. Влюбленные решили отказаться от традиционного вальса и устроили невероятное шоу с элементами воздушной гимнастики. Осуществить задумку удалось благодаря Российской цирковой государственной компании и шоу-балету «Тодес».

На свадьбе гости танцевали под лучшие хиты групп «Марсель» и «Нервы», «Уматурман», певицы Кристины Си, диджеев S-brother-s и, конечно, группы Multiverse, лидером которой является сам Никита.

Вопреки традициям, сразу после свадьбы Никита и Алена не улетели в путешествие. «Слишком много творческих планов», — заверяют молодожены.

Источник: Ok-magazine.ru

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