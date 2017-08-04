Ранее иностранные СМИ не раз сообщали о том, что танцующий миллионер Джанлука Вакки закрутил роман с вице-мисс Вселенной-2015 Ариадной Гутьеррес, той самой, которой со скандалом пришлось уступить корону победительницы другой девушке из-за ошибки ведущего.

Однако ни Дж.Вакки, ни А.Гутьеррес никак не комментировали отношения – папарацци засняли их на пляже в Майами, а затем модель разместила снимок с танцующим миллионером в Instagram, после чего пара нигде не появлялась вместе.

Сейчас же на страницах Дж.Вакки и А.Гутьеррес появились совместные снимки, сделанные на отдыхе на фешенебельном курорте Порто Черво, расположенном на севере Сардинии – в комментариях к снимкам модель называет миллионера красавчиком, а тот, в свою очередь, обращается к ней «Bambi», сопровождая комментарий изображением в виде сердца.

И если одни поклонники рады за новые отношения танцующего миллионера, то другие, впрочем, как и многие СМИ, считают, что этот роман не что иное, как PR-акция по подогреву угасающего интереса со стороны публики, которой уже не очень интересны как танцы Дж.Вакки, так и персона вице-мисс Вселенной-2015.

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Ф.В., Э.Т.

Фото: Instagram by @gianlucavacchi @gutierrezary