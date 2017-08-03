На минувшей неделе в столице Азербайджана с огромным успехом прошел международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», звездные участники которого продолжают делиться впечатлениями об этом грандиозном мероприятии в социальных сетях.

«И вот прошла неделя, как мы разъехались с «Жары» из Баку, а забыть бакинское гостеприимство невозможно», - пишет в социальной сети Филипп Киркоров, делясь роликом с фестиваля «Жара-2017» и выражая благодарность его организатору - популярному исполнителю EMIN’у.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 3 2017 в 5:11 PDT

Отметим, что Ф.Киркоров в рамках международного музыкального фестиваля «Жара-2017» принял участие в творческом вечере примадонны российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой.

Организаторами фестиваля являются певец и музыкант EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Ф.В., Э.Т.