В социальных сетях распространилась информация о том, что один из самых популярных в мире британских исполнителей Стинг выступит осенью с сольным концертом в Баку.

В Facebook открыта страница предстоящего концерта Стинга, на которой отмечается, что выступление состоится 3 октября на Бакинском олимпийском стадионе – данная новость взбудоражила поклонников артиста, так долго ждавших его концерта в Баку.

Однако 1news.az придется разочаровать ожидающих в Баку своего кумира фанатов - столица Азербайджана не значится в гастрольном турне Стинга «57th & 9th Tour», все города, включенные в который, представлены на его официальном сайте, в частности, 3 октября британский певец даст концерт в Москве.

Ф.В., Э.Т.