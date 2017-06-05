В сети презентован новый клип популярной азербайджанской певицы Гюнай Ибрагимли, снятый на ритмичную песню «O kimdir ki?» (музыка DJ Roshka, слова Эльчин Магеррамов).

Съемки видео проходили в поселке Хызы и частично в Баку – режиссер клипа «O kimdir ki?» Анар Гусейнов, известный по своим работам с популярными азербайджанскими певцами, такими как Замик Гусейнов, Ильгара Кязимова, Джейла и другие, с Г.Ибрагимли режиссер сотрудничает впервые.

В клипе «O kimdir ki?» главную мужскую роль сыграл глухонемой азербайджанский манекенщик Халыг Мохамедзаде, являющийся первой азербайджанской моделью с нарушениями слуха и речи.

Ф.В, Г.Р.