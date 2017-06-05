В минувший уикенд столицу Азербайджана посетила группа «Иванушки Internationall», последние гастроли которой проходили в Баку более 15 лет назад.

Солист группы Андрей Григорьев-Апполонов совершил прогулку по Баку, сделанные во время прогулки снимки представил в социальной сети Instagram, сопроводив комментарием «Баку! Куба отдыхает!», поблагодарив всех за «горячий прегорячий прием».

Вместе с А.Григорьевым-Апполоновым на гастроли в столицу прилетела его супруга Мария, которая также в восторге от города, который называет сказочным.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @ryrik, @masha_g.a