Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017», солистка группы «Dihaj» певица Диана Гаджиева показала поклонникам подросшую дочь Савару.

Д.Гаджиева давно не радовала своих поклонников фотографиями дочери, так как последние полгода была занята подготовкой, а затем и участием в конкурсе «Евровидение», где она с песней «Skeletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман) заняла 14-е место.

Новый снимок дочери был встречен поклонниками певицы с восторгом – отметим, что в ноябре 2017 года Саваре исполнится 3 года.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @dianahajiyeva