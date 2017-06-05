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Шоу-Бизнес

Во сколько Бураку Озчивиту обойдется предстоящая свадьба с Фахрией Эвджен? – ФОТО 05.06.2017 16:12

29 июня состоится свадьба одной из самых красивых пар турецкого кинематографа – Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен.

Ранее было известно, что звездное свадебное торжество пройдет в Стамбуле, однако, несмотря на то, что пара тщательно скрывала точное место проведения церемонии, турецким СМИ удалось выяснить не только локацию, но и примерные затраты на свадьбу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ahaber.com.tr, свадьба Б.Озчивит и Ф.Эвджен пройдет на вилле Sait Halim Paşa, расположенной на побережье Босфорского залива и представляющей собой историческую ценность.

На свадьбу приглашены 500 гостей и затраты на каждого приглашенного гостя составят 600 турецких лир (150 евро) – в итоге за свадебную церемонию, расходы на которую Б.Озчивит взял на себя, актер заплатит 300.000 турецких лир (75000 евро).

Ниже представлены фотографии виллы Sait Halim Paşa, где пройдет звездная свадьба.

Ф.В, Г.Р.

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