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Шоу-Бизнес

В Москве обокрали магазин одежды рэпера Тимати 05.06.2017 15:48

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, 4 июня неизвестный украл несколько десятков тысяч рублей из сейфа магазина Black Star, принадлежащего российскому рэперу Тимати.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС факт кражи по указанному адресу.

«4 июня в полицию обратился продавец магазина по адресу: Манежная площадь, дом 1. Он сообщил, что неизвестный совершил кражу денег из сейфа организации. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба», - заявляют в пресс-службе, подчеркивая, что полиция принимает все меры для розыска и задержания преступника.

Вместе с тем некоторые российские СМИ сообщают о том, что сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Ф.В, Г.Р.

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