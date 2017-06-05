Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль актриса Холли Берри в центре внимания западных СМИ, распространивших информацию о возможной беременности звезды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mirror.co.uk, Х.Берри, посетившая Butterfly Ball, прошедший в Лос-Анджелесе, привлекла внимание светских репортеров в связи с тем, что, позируя перед фотокамерами, нежно придерживала небольшой животик руками.

От каких-либо комментариев в связи с возможной беременностью 50-летняя актриса отказалась – отметим, что у Х.Берри двое детей – 9-летняя дочь Нала и 4-летний сын Масео.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Mirror.co.uk