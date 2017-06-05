Американская певица Ариана Гранде вновь вышла на сцену в Манчестере, после того как на ее концерте 22 мая прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, а еще 75 получили ранения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Telegraph.co.uk, благотворительный концерт «One Love Manchester» собрал 50 тысяч зрителей. Вместе с А.Гранде в концерте приняли участие такие звезды как Майли Сайрус, Робби Уильямс, Кэти Перри, Джастин Бибер, а также группы Black Eyed Peas, Coldplay и Take That.

На сцену концертного комплекса вышла и 12-летняя школьница Наташа Сет и ее хор средней школы Манчестера - девочка спела песню «My Everything» вместе с Арианой в память о 15-летней жертве теракта Оливии Кэмпбелл, растрогавшую всех.

Отметим, что все деньги, вырученные от продажи билетов, были переведены на счет фонда We Love Manchester, занимающегося помощью пострадавшим в теракте. Звукозаписывающая компания Арианы Гранде также пожертвовала 500.000 долларов данному фонду.

Ф.В, Г.Р.