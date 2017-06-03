Скандал между певицей Саидой Султан и актрисой Пярвин Абиевой завершился уходом последней из проекта.

С.Султан, которую команда выставила на голосование телезрителей, изначально заявила, что ведет борьбу против актеров Ислама Мехралиева и Пярвин Абиевой и уберет кого-то из них из проекта, а затем заявила, что ее возможной «жертвой» станет и режиссер Кянан М.М.

Телезрители поддержали певицу, и с результатом в 70% зрительских голосов «за» Саида Султан выиграла зрительское голосование, по завершении которого убрала Пярвин Абиеву из «Maşın» шоу, заявив следующее: «Спасибо всем голосовавшим. Вы голосовали не за меня, а за правду, что меня очень радует. Пярвин извинилась передо мной сегодня, и я ее простила, но знаю, что стоя у машины, мы не помиримся. В мой адрес будут кидать слова и т.д. Мое решение следующее – пусть Пярвин из дома смотрит на брата и голосует за него».





Напомним, что ранее между актрисой и певицей произошла словесная скандальная перепалка, в ходе которой им были отключены микрофоны – причиной скандала стала фраза П.Абиевой «Уход Кянана – это все равно, что мой уход, поэтому прошу голосовать за моего брата», прокомментированная С.Султан.



П.Абиева извинилась за скандал в своем обращении к зрителям в соцсети Instagram и также принесла свои извинения в эфире «Maşın» шоу за агрессивное поведение в ходе программы.





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Ф.В, Г.Р.