Рэпер Will.i.am подтвердил уход Ферджи из The Black Eyed Peas и рассказал в интервью Eonline.com, кто, возможно, заменит ее в коллективе.

После 6 лет молчания группа The Black Eyed Peas вернулась на сцену – первым выступлением после возвращения коллектива в шоу-бизнес станет церемонии финала Лиги чемпионов УЕФА в Кардиффе 3 июня, однако в ней примут участие лишь Will.i.am, Taboo и Apl.de.ap, а солистку группы Ферджи поклонники не увидят.

Слухи о том, что Ферджи, которая давно и успешно занята сольной карьерой, покинула The Black Eyed Peas окончательно и бесповоротно, ходили давно, но лишь сейчас были подтверждены со стороны Will.i.am в интервью порталу Eonline.com.

«Ферджи занята сольным проектом, а мы готовимся к 20-летнему юбилею The Black Eyed Peas. Мы совместно работали над серией песен с ее сольного альбома, помогая ей во всем. С самого начала существования группы у нас всегда были потрясающие вокалистки. Мы продолжим работать с хорошими певицами» - отмечает Will.i.am.

По слухам, место Ферджи в The Black Eyed Peas займет певица Николь Шерзингер, однако Will.i.am не подтвердил данной информации Eonline.com, но в то же время не опровергнул ее, отметив следующее: «Николь работает над новым проектом, но пока не хочу говорить что-либо о подробностях нашего сотрудничества».

Напомним, что участниками развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формула-1», станут певица Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas, чей концерт состоится на Приморском бульваре 24 июня.

23 июня в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» даст концерт Таркан, а завершит развлекательную программу шоу Мэрайи Кэри

Ф.В, Г.Р.